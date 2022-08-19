Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Ağustos 2022
Dolar 19 Ağustos Cuma günü 18.10 TL'den işlem görüyor. Dün TCMB faiz kararı ve FED tutanakları etkisi ile yılın en yüksek seviyesi olan 18,13’ü test eden parite 18,05 seviyesinden kapanış yaptı. Dolar kurunda ana yön yukarı olmaya devam ediyor.
Dolar, Perşembe günü TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirim kararı sonrası 17.97 direnç bandı üstüne kırarak gün içerisinde 18.12 bölgesine kadar yükseliş kaydetti. Dolar endeksinde görülen güçlü yükselişte paritedeki yükselişi destekledi.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.10 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.810 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 19 AĞUSTOS 2022
Ekonomi uzmanlarının 19 Ağustos 2022 Dolar yorumları: 18TL altında kapanış olmadığı sürece geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,18 ve 18,36 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,00 ve 17,95 TL destek seviyeleri takip edilebilir.