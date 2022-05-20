Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 20 Mayıs 2022

Dolar 20 Mayıs Cuma günü 15.98 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru karşısında Türk Lirası’nın değer kaybı devam ediyor. Kamunun süregelen desteğine rağmen, dolar kuru psikolojik 16 seviyelerine kadar yaklaştı.

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Geçen hafta 15 seviyesinin aşılması ile birlikte yükselişini hızlandıran Dolar kuru, bu hafta da gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışarak yükselişini sürdürdü. Haftanın son işlem gününde DolarTL 16 seviyesi yakınlarında seyrini koruyor. Son iki haftada takip edilen sert yükselişin ardından dolar kurunda bir rahatlama görülebilmesi için 16 seviyesinin aşılmaması önemli olacak.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 15.98 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.598 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 20 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Mayıs 2022 Dolar yorumları: DolarTL'de teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Ancak, psikolojik direnç seviyesi olan 16.00'a yakın bir bölgedeyiz. Dolayısıyla, yükselişin devamı için 16 seviyesi üzerinde seyirleri görmekte fayda var. 16 seviyesinin aşılması durumunda dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam edebilir. Yukarıda 16.31 direnç seviyesi takip edilebilir. 16 seviyesinin altında görülebilecek geri çekilmeleri ise ilk aşamada 15.84 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. 15.84 altında ise 15.71 destek seviyesi takibe alınabilir.