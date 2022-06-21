Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Haziran 2022

Dolar 21 Haziran 2022 Salı günü 17.33 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru 17.35 seviyesi üzerinde seyrini sürdüremiyor. Duyurulan makro ihtiyati tedbirler dolar kurunda kalıcı bir geri çekilme yaratmasa da sert bir yükseliş hareketi de bulunmuyor.

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Dolar kuru geçtiğimiz işlem gününde 0.04% yükselişle günü 17.34 seviyesinden yatay tamamladı. Gün içi dalgalanmalar ve teknik göstergeler ise bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor. Ancak genel yukarı görünümde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bu hafta takip edilecek TCMB faiz kararı dalgalanmayı artırabilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.33 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.733 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Haziran 2022 Dolar yorumları: DolarTL 17.35 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle yükseliş hareketinin devamı için 17.35 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler aranacak. 17.35 üzerinde 17.65 direnç seviyesi takibe alınabilir. Aşağı yönlü seyirlerden bahsedebilmek için ise 17.20 altında seyirler görmek gerekiyor. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviyeye yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir.