Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Haziran 2022

Dolar 23 Haziran Perşembe günü 17.36 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz işlem gününde 0.01% yatay hareketle günü 17.33 seviyesinden tamamladı. Gün içi dalgalanmalar ve teknik göstergeler ise bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor.

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Dolar kuru dünkü işlemlerde 17,29 – 17,40 arasında yatay hareket etti. Güne 17,33 seviyesinden başlayan kurda yatay pozitif hareket devam etti. Kısa vadeli destek seviyesi 5 günlük AO (17,32) üzerinde kalıcılık devam etti. Son iki haftalık işlemlerde kurda işlem aralığının daralması ile yatay seyre döndüğü görüldü.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.36 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.736 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Haziran 2022 dolar yorumları: Dolar yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Ancak, yukarı yönlü seyirlerin devamında 17.44 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Yükselişlerde 17.44 seviyesi direnç olarak takip edilecek. 17.44'ün aşılması halinde 17.65 seviyesi yeni direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirlerden bahsedebilmek için ise 17.20 altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir.