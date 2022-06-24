Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Haziran 2022

Dolar 24 Haziran Cuma günü 17.37 TL'den işlem görüyor. Dolar güçlü konumunu koruyor. Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. PPK kararının ardından TL’de önemli bir değişim yaşanmadı ve kur 17,30 – 17,35 bandında hareket etti

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Kurda dün TCMB herhangi bir politika faizi değişikliğine gitmemesi ve açıklanan metinde kayda değer bir değişim olmaması nedeni ile oynaklığın sınırlı kaldı. Küresel risk algısı da iyi ya da kötü yöne doğru bozulma yaşamadan devam ediyor olması yatay fiyatlamayı destekliyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.37 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.737 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Haziran 2022 Dolar yorumları: Dolar 17.35 seviyesi yakınlarında seyrini sürdürmektedir. Teknik görünüm yukarı yönlü. Ancak, yukarı yönlü seyirlerin devamında 17.44 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Yükselişlerde 17.44 seviyesi direnç olarak takip edilecek. 17.44'ün aşılması halinde 17.65 seviyesi yeni direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirlerden bahsedebilmek için ise 17.20 altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir.