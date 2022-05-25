Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mayıs 2022

Dolar 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü 16.34 TL'den işlem görüyor. Dün TL’deki düşüşün hızlandı ve dolar kuru 16 seviyesi üzerine çıkarak 2022 zirvesine yükseldi. Hafta başında takip edilen kabine toplantısı sonrası enflasyon korumalı yeni finansal ürüne dair bir açıklama yapılmaması da dolar kurunun 16 seviyesi üzerinde yükselişini sürdürmesinde etkili oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güne 16.17 TL seviyelerinde başlayan kur, Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyonist baskıların gölgesinde uzunca bir süre devam eden yatay seyrini devam ettirse bile ilk kez psikolojik direnç olan 15 TL'yi yukarı yönlü kırmış durumda ve yükselişini devam ettiriyor. Global enflasyonist endişeler gölgesinde yurtiçi enflasyonunda da yükselişin devam etmesi risk algısı olarak olumsuz bir etken olmaya devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.34 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.634 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 25 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Mayıs 2022 dolar yorumları: DolarTL'de ana yön yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Psikolojik direnç olarak takip edilen 16 seviyesinin de aşılması ile birlikte yükseliş hızlandı. 16.00 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam edebilir. Bu nedenle satış yönlü pozisyonlar için aceleci davranmamakta fayda var. 16.20 seviyesinin de aşılması durumunda yukarıda 16.31 direnç seviyesi takip edilecek.