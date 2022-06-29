Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 29 Haziran 2022

Dolar 29 Haziran 2022 Çarşamba günü 16.69 TL'den işlem görüyor. BDDK’nın attığı adımlar ile birlikte TL, dolar karşısında değer kazanımı yaşamış ve dolar kuru sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmişti. Bu hareketlenmeler ile birlikte yeni haftaya 16.71 seviyelerinde başlayan dolar, haftanın üçüncü işlem gününde haftaya başlangıç seviyesinin bir miktar altında fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

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Dolar, yatırımcılar Fed’in keskin faiz artırımlarının resesyon tetikleyeceği ihtimalini değerlendirirken düşen ABD Hazine tahvil getirilerine paralel olarak diğer başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi Asya’daki işlemlerde bir baz puan düşerek %3.17 seviyesinde seyretti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.69 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.669 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 29 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Haziran 2022 dolar yorumları: Kurda 16,50 desteği son üç günlük işlemlerde önemli destek olarak izleniyor. 16,50'nin aşağı yönde kırılması halinde sırası ile 16,20 – 16,00 seviyelerine kadar geri çekilme beklenebilir. 16,00 önemli destek bölgesidir. Yukarı yönde 17,00 ana direnç olmak üzere, bu seviyenin aşılması halinde 17,20 – 17,45 hedefleri takip edilebilir.