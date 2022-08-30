Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Ağustos 2022
Dolar, 30 Ağustos 2022 Salı günü 18.17 TL'den işlem görüyor. Kurda, dün dar bant aralığında fiyat hareketleri devam etti. Yine 18,20 TL seviyelerine kadar gerçekleşen yükselişler ile bu yılın en yüksek seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
Önceki işlem gününde 18.1852 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.02 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 77.10 seviyesinde iken momentumu 101.39 seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.17 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.817 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2022
Ekonomi uzmanlarının 30 Ağustos 2022 Dolar yorumları: Dolar endeksi bir miktar geri çekilirken kur tarafında oynaklığın sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,27 ve 18,36TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 18,10 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.