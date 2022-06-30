Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Haziran 2022

Dolar 30 Haziran Perşembe günü 16.67 TL'den işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz işlem gününde 0.18% geri çekilmeyle günü 16.64 seviyesinden tamamladı. Son düzenlemeyle birlikte hareketler sınırlı kalırken önceki bant hareketleri farklı seviyelerde görülmeye devam ediyor.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 16,5408 – 16,7134 arası negatif yönde hareket etti. Güne 16,67 seviyesinden başlayan kur günü hafif satıcılı tamamladı. 50 günlük AO (16,57) son dört günlük işlemlerde destek olmaya devam etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.67 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.667 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 30 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 30 Haziran 2022 dolar yorumları: Tepki alımlarına rağmen düşüş eğilimi korunuyor. Tepki çıkışı henüz zayıf. İlk destekler 16.50 ve 16.10-15.90 seviyelerinde. Sonraki destekler 15.50-15.40 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 16.70-16.90 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 17.30-17.47 seviyelerinde.