Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ekim 2022

Dolar 5 Ekim Perşembe günü 18.58 TL'den işlem görüyor. Dolar 18,50 üzerindeki hareketini korumakla birlikte, DXY ana zirvelerden gerilese de güçlü konumunu sürdürüyor. Dolar kuru, TL üzerinde hem negatif reel faiz baskısı hem de TCMB rezervlerine dair hareketler baskı yaratıyor.

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İçerisinde bulunduğumuz haftaya piyasalar yurtiçinden gelen enflasyon verisi ile başlamış ve gelen veri ile Eylül ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83.45 artarken, aylık bazda artış yüzde 3.08 oranında gerçekleşmişti. Veriler beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.858 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 5 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Ekim 2022 dolar yorumları: USDTRY dün en yüksek 18,65 en düşük 18,53 seviyelerini görerek kapanışı 18,58'den gerçekleştirdi. Parite erken kotasyonlarda 18,56 seviyesinden işlem görüyor. Dün 110,90'dan kapanış yapan dolar endeksi bu sabah 110,90 seviyesindeyken, ABD 10 yıllıkları yükselerek %3,74 seviyesinde bulunuyor. Faiz beklentilerinin yönlendirdiği ABD dolarının küresel para birimleri karşısında değer kazanamaya devam etmesi ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor.

Teknik olarak paritenin zirve seviyesi olan 19,50 kısa vadeli direnç olarak görülmekte, yükseliş kanalının alt bandı yıl sonuna kadar geçilecek olursa kısa vadede 20,85 seviyesi yeni zirveyi işaret ediyor. Destek seviyeleri ise 18,05 ve 17,35'te bulunuyor.