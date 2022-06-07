Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Haziran 2022

Dolar 7 Haziran 2022 Salı günü 16.73 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemlerde 16,41 – 16,60 arasında yukarı yönde hareket etti. Haftaya 16,49 seviyesinden başlayan dolar 16,5812 ile tarihin en yüksek günlük kapanışını yaptı.

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Kurda yükseliş devam ediyor. 16,60 TL seviyesi üzerinde bugün güne başlayan kurda dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse faizleri daha da indirebiliriz söylemleri sonrasında süper bononun gündemde olmadığını ve uygulanan politikalara devam edileceğini anlaşılıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.73 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.673 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Haziran 2022 Dolar yorumları: Kurda geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kanal kırılmasının ardından teknik göstergelerin yukarı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini ve kısa vadede 16 seviyesi üzerindeki hareketin korunabileceğinin sinyalini verdiğini görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 16,90 direncini izliyoruz. Bu noktada, 16,00 – 18,00 bandının Aralık ayında kısa süreliğine test edilmiş bir bant olmasından ötürü kısa vadeye ilişkin öne çıkardığımız 16,90 seviyesinin de güçlü bir direnç teşkil etmediğini belirtmemizde fayda var.