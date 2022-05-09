Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Mayıs 2022

Dolar, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü 14.97 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 14,71 – 14,95 arasında hareket etti. Haftaya 14,73 seviyesinden başlayan kur, 20 yılın zirvesine yükselen Dolar endeksinin etkisiyle değer kazandı.

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Dolar/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 0.56% yükselerek kritik bir direnç seviyesi olan 14.90'nın üzerinde 14.94 seviyesinden tamamladı. Bu kritik direncin geçilmesiyle birlikte 15 TL üzerindeki gün kapanışlarıyla alımlar güçlenebilir. TL üzerindeki baskı doların küresel çapta güçlenmesiyle devam edebilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.97 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.497 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 9 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 9 Mayıs 2022 Dolar yorumları: Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 15.00 seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. En son Mart ayında 15.00 seviyesini test eden dolar kurunda bu seviyenin aşılması halinde yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bu nedenle hafta içerisinde 15 seviyesi direnç olarak takip edilecek. 15.00 seviyesi üzerinde 15.12 ve 15.27 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 15.00 seviyesinin aşılamaması durumunda görülebilecek geri çekilmeleri 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.75 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. Dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam etmektedir.