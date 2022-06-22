‘ECB’nin faiz hamlesi Euro’ya güç vermez’

ECB'nin artan enflasyon ve belirsizliğe rağmen yavaş hareket ettiğini söyleyen analistler, yavaş ve zamana yayılmış faiz adımlarının Euro'yu güçlendiremeyeceğini sadece daha fazla değer kaybetmesinin önüne geçilebileceğini öngörüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yükselen enflasyonla mücadele için agresif bir faiz artırım sürecine girmesi doları güçlendirirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) attığı adımların zayıf kalması Euro'yu destekleyemiyor. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e yükseltti. Bu da yıl sonuna kadar en az iki kez 75 baz puan daha faiz artırımına gidebileceğini gösteriyor. Oysa ECB artan enflasyon ve belirsizliğe rağmen yavaş hareket ediyor.

DAHA FAZLA KAYBI ÖNLER

ECB Başkanı Christine Lagarde Avrupalı parlamenterlere yaptığı konuşmada faizleri, temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puan artıracaklarını, eylülde de yükletmeyi planladıklarını söyledi. Analistler kontrolden çıkan enflasyona karşı mücadeleci olmak için 25 baz puanlık artışın etkisiz kalacağını savunuyor. Temmuz ve eylül toplantılarının tek başına Euro için bir değer yaratamayacağını çünkü aynı tarihlerde Fed'in de faiz artışına devam edeceğini söyleyen Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu, Euro'da değerlenmeden bahsedebilmek için çok erken olduğunu ifade ederken, sadece daha fazla kayıp olmaması için toplantının önemli olduğuna dikkat çekti.

FAİZ MAKASI AÇILABİLİR

Tera Yatırım Baş ekonomist Enver Erkan da Euro için ECB'nin düşünceleri kadar Fed'in aksiyonlarını da önemli olduğunu söyleyerek “Faiz makası, ABD'nin 10 yıllıklarının hareketi nedeniyle dolar lehine eğilim göstermeyi sürdürebilir. Fed'den olası bir yeni 75 baz puanlık faiz artışı, ABD-Avrupa faiz farklarını dolar lehine açabilir” dedi. Euro Bölgesi'nde mevcut politika faizi yüzde 0 düzeyinde bulunuyor.

Düşüş sürerse 1 Euro 1 dolara eşitlenebilir

Dolar tüm paralar karşısında güçlenirken, ‘1 Euro= 1 Dolar olur mu?’ sorusunun cevabı aranıyor. Eğer Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz adımlarını yavaş atmaya devam eder ABD Merkez Bankası (Fed) ise ivmeyi korursa temmuzda 1 Euro’nun 1 dolara kadar inebileceği öngörülüyor. Euro şu sıralar 1.0556 dolar seviyesinde bulunuyor. Uluslararası banka Danimarkalı Danske Bank analizinde stagflasyon dönemine girilmesi korkusuyla birlikte Euro'nun dolar karşısında güç kaybının 0.80-1 aralığına doğru devam edebileceği kaydedildi. Öte yandan Euro’nun dolar karşısında güç kaybetmesi son 1 yılda Euro’ya karşı yüzde 43 değer kaybeden TL’nin lehine olabilir.