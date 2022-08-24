Erdoğan ve Nebati’den iki farklı yatırım tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den vatandaşa son iki günde iki farklı yatırım tavsiyesi geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk lirasında son yıllarda yaşanan sert değer kayıpları vatandaşların döviz, altın, kripto, borsa ve gayrimenkule yönelmesine neden olurken, hükümetten iki farklı öneri geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşlara TL mevduatı değerlendirmeleri çağrısı yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati borsaya işaret etti.

ERDOĞAN’DAN MEVDUAT ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır” demiş ve “Tasarruflarını hâlâ döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum” çağrısı yapmıştı.

NEBATİ: BORSANIN GETİRİSİ DAHA FAZLA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ise dün farklı bir yatırım tavsiyesi geldi.

Borsa İstanbul'un enflasyon karşısında döviz ve altına nazaran daha fazla getirisi olduğunu söyleyen Nebati, “Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı açık” dedi.

Bir televizyon programında sorularını yanıtlayan Nebati, “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TASARRUFLARI ERİTİYOR

TÜİK verilerine göre, 2022 yılının Temmuz ayı sonu itibarıyla finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; tüketici enflasyonu (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 16,99 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 19,88, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 26,20, Euro yüzde 28,38, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) yüzde 52,14 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 9,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,52 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 2,45, DİBS yüzde 34,81 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

İlginizi Çekebilir Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? İşte son uzman yorumları...

İlginizi Çekebilir Motorine zam geliyor