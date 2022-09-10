FED faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak?

FED Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları başlıca merkez bankalarında agresif sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisini pekiştirdi. Piyasalar Fed'in bu ayki toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına %86 olasılık veriyor. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya genelinde kuvvetlenen resesyon endişelerine rağmen enflasyonla mücadele odağıyla faiz artışlarının devam etmesi küresel risk iştahını sınırlıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün 75 baz puanla tarihinin en yüksek faiz artışına imza atarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan da şahin mesajlar geldi.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) rekor faiz artırımı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın şahin açıklamaları başlıca merkez bankalarında agresif sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisini pekiştirdi. Piyasalar Fed’in bu ayki toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına %86 olasılık veriyor. Piyasalar bu boyutta bir artırıma dün %77 olasılık tanıyordu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.

FAİZ ARTIŞINA DEVAM MESAJI

ABD Merkez Bankası Jerome Powell, enflasyona karşı şu an yapmakta oldukları gibi güçlü ve açık adım atmaya devam edeceklerini söyledi.

Cato Enstitüsü etkinliğinde konuşan Powell, “iş tamamlanana kadar” Fed'in enflasyonu düşürme çabalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Fed, haziran ve temmuz toplantılarında 75'er baz puanlık faiz artışlarına gitmiş ve federal fonlama faizini yüzde 2,5 seviyesine yükseltmişti.

ERKEN GEVŞEME UYARISINI TEKRARLADI

Daha önce de dile getirdiği “Tarih erken parasal gevşeme konusunda uyarıyor” sözünü tekrarlayan ve fiyat istikrarını sağlama sorumluluğunun Fed'de olduğunu belirten Powell, kendisinin ve meslektaşlarının enflasyonu düşürme hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını vurguladı.

21 Eylül'de verecekleri karar için 75 baz puanlık faiz artışına açık kapı bırakan Powell, tamamen verilere bakarak karar vereceklerini vurguladı.

Powell'ın konuşmasının ardından piyasada 21 Eylül için Fed'den 75 baz puanlık faiz artışı beklentisi yüzde 80'e yükseldi.

Temmuzda yüzde 8,5 olan ABD'deki tüketici enflasyonunun ağustosta yüzde 8,1'e gerilemesinin beklendiğini aktaran Bloomberg, gelecek hafta salı günü açıklanacak ağustos ayı tüketici enflasyonunun önemli olacağına işaret etti.

“Enflasyon beklentilerinin çıpalanmış olarak kalması çok önemli” diyen Powell, enflasyonun hedefin çok üzerinde kalması ne kadar uzun sürerse, halkın daha yüksek enflasyonu ekonomik karar alma sürecine doğal olarak dahil etmeye başlayacağı endişesi o kadar büyük olacağını, Fed'in görevinin de bunun olmamasını sağlamak olduğunu söyledi.