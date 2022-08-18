Fed tutanaklarının ardından piyasalar karışık seyretti

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası negatif seyrederken, yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

Dolar/TL ağustos başında test edilen 18 seviyesinin hemen altında dar banttaki seyrini bugün de sürdürürken TCMB’nin faiz kararı ve kur korumalı mevduat dönüşleri piyasalarda takip edilen ana gündem maddelerini oluşturuyor.

Dün açıklanan Fed’in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar, New York borsasında satıcılı seyri de beraberinde getirdi.

Tutanaklar, ülkede enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini ve faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olacağını ortaya koyarken, Fed yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt olduğu konusunda hemfikir olduğuna işaret edildi.

PİYASALARDA FİYATLAMA ZORLAŞTI

Buna karşın, tutanaklarda gecikmeli etkisi olan para politikasıyla sürekli değişen ekonomik çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine yönelik risklerin bulunduğuna yönelik ikilemlerin de yer alması, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.

Para piyasalarında Fed’in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler sınırlı da olsa yükselerek yüzde 61 seviyesine çıkarken, 75 baz puanlık artış beklentisi ise yüzde 39 ihtimalle diri kalmaya devam etti.

Ülkede resesyon endişesi dün gelen makroekonomik verilerle güçlenirken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar da söz konusu endişeye ayak uyduruyor.

ABD’de perakende satışlar, temmuzda artış beklentilerinin aksine değişim göstermezken, ülkenin büyük alışveriş mağazalarından Target’ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi.

ABD’DE KONUT VE İŞGÜCÜ PİYASASI VERİLERİ BEKLENİYOR

Bugün ABD’de açıklanacak konut ve işgücü piyasası verileriyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Dow Jones endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa pay piyasalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler risk iştahının düşmesinde etkili oldu.

İNGİLTERE’NİN ENFLASYONUNDA 40 YIL SONRA İLK

Avro Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,9 büyüse de, beklentilerin altında kalırken, İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 10,1 artışla son 40 yılın en hızlı yükselişine işaret etti.

Söz konusu veri sonrası İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) daha da şahinleşeceğine yönelik endişelerle risk iştahı azalırken, bugün bölgede gözler Avro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,04, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

Bugün Avrupa’da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsalarında da bugün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin’in en büyük şirketlerinden Tencent’in gelirlerindeki rekor düşüş söz konusu seyirde etkili oluyor.

ÇİN’DE BELİRSİZLİKLER ARTIYOR

Çin’de ekonominin yavaşladığına dair gittikçe artan işaretler resesyon endişesini besleyerek pay piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, konut piyasasında süregelen kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Tayvan konusu üzerinden Çin ile ABD arasında yüksek seyreden tansiyon da gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bu dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

YURT İÇİNDE GÖZLER MERKEZ’İN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdürerek küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi yine rekor kırarken, bugün gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini yüzde 14’te sabit bırakacağını öngörüyor.

Dün, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşıyan BIST 100 endeksi, günü de önceki kapanışın yüzde 2,29 üzerinde 2.980,00 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da geliştirdi.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 17,9508’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde TÜFE ve ABD’de Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 ve 3.020 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. (AA, REUTERS)

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