Fed üyesi en büyük korkusunu açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın Minneapolis bölgesi Başkanı Neel Kashkari Kashkari en büyük korkusunun enflasyonun kalıcı hale gelmesi olduğunu söyledi.

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Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, en büyük korkusunun merkez bankasının fiyat baskılarının boyutu ve kalıcılığını yanlış yorumlaması ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için daha sonra daha büyük ölçekli faiz artırımlarına gitmek durumunda kalması olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) en sıkılaştırma yanlısı yetkililerinden olan Kashkari, Fed’in yüzde 2,25-yüzde 2,5 olan politika faizini gelecek yıl sonuna kadar iki kez 100 baz puan artışla yükseltmesini beklediğini belirtti.

Dün bir üniversitenin mezun etkinliğinde konuşan Kashkari “Benim büyük korkum, eğer biz ve piyasalar yanılıyorsak ve enflasyon bizim ya da piyasaların tahmininden çok daha yüksek bir seviyede ve çok daha yerleşik haldeyse, o zaman enflasyonu düşürebilmek için daha uzun süre umduğumdan daha sert bir para politikası izlememiz gerekecek” dedi.

‘ENFLASYONDA GERİLEME GÖRÜLÜRSE FED RAHATLAMALI’

Kashkari, şu anda Fed’in para politikasını sıkılaştırması gerektiğinin “oldukça net” olduğunu belirtti.

Kashkari, enflasyon yüzde 4 seviyesine olsaydı merkez bankasının resesyona yol açmamak için faiz artırımlarını yavaşlatma adımı atabileceğini, ancak enflasyon şu anki yüksek seviyesindeyken “ancak enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru gerilediğine dair kanıt gördükten sonra merkez bankasının rahatlaması gerektiğini” söyledi. (REUTERS)

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