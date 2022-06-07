Gram altın 1000 TL sınırında
Altın fiyatları, Dolar/TL'deki yükselişle birlikte arttı. Gram altın öğleden sonra 1000 TL'nin hemen altında işlem gördü.
Türk lirasındaki gerileyiş sürerken Dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı 1000 TL’ye yaklaştı. Ons altın ise sınırlı yükselişini sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düşük faizle ihracat, üretim istihdam odaklı politikalara devam edeceklerini söylemesinin ardından TL haftanın ikinci gününde de değer kaybetmeye devam etti. Konuşmanın ardından bugün dolar/TL 16,75 seviyelerine yükseldi.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Ons altın fiyatlarının yanında dolar/TL’deki hareketi de izleyen gram altın fiyatları yılın en yüksek seviyesine gelerek 1000 TL’nin hemen altından işlem gördü.
Spot piyasada altın yatırımcılarının merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyarak faiz oranlarını yüksek tutacağı beklentisi olsa da büyümeye yönelik kötümser yorumlar altına yönelik güvenli liman talebini canlı tuttu.
SPOT PİYASADA VE KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI
Spot piyasada altının ons fiyatı akşam üstü saatlerinde yüzde 0,3’lük yükselişle 1,846 dolara yükseldi. ABD vadeli altın işlemleri de 1849 dolardan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da gram altın 996 TL seviyesiyle 1000 TL kritik sınırının hemen altında hareket ederken çeyrek altın 1629 TL alış ve 1644 TL satış seviyesinden işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 6 bin 510 TL alış ve 6 bin 561 TL alış seviyesinde işlem gördü.