Güvenli dolar altını baskılıyor

ABD’de beklentilerden iyi gelen veriler piyasalarda dolara olan talebi artırdı. Geçen hafta hızlı bir tırmanış kaydeden altın 4 günlük kayıpla yeniden 1.667 dolara kadar düştü.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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ABD enflasyonu öncesi altında satış baskısı hızlandı. 1.618 dolar ile son 2.5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, gelen tepki alımlarıyla geçen hafta 1.738 dolara çıkmıştı. Fakat ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerden iyi gelmesi ve işsizlik oranının gerilemesiyle yeniden düşüşe geçen altın 4 günlük kayıpla 1.667 dolara düştü. ABD'nin Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerden pozitif ayrışan verileri piyasalarda dolara olan talebi artırdı. Böyle olunca altın yeniden satış baskısı altına girdi. ABD'de yarın açıklanacak enflasyonun yüzde 8'in üzerinde kalması bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da kasımda toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına devam etmesi bekleniyor. Bu beklentilerle yeniden 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi dün 113.55 seviyesini gördü.

DÜŞÜŞ DERİNLEŞEBİLİR

Yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönlenmesiyle yakın vadede altındaki alımların tepkisel ve sınırlı kalabileceği uyarısı yapılıyor. Teknik olarak 1.718 dolar üzerinde zorlanan, düşüşlerde ise 1.618 dolar desteğini koruyan altında kabaca 100 dolarlık bir işlem bölgesi var. Analistler bu aralığın altın için satış bölgesi konumunda olduğunu belirtiyorlar. Reuters teknik analizi ise daha derin düşüşlere işaret ediyor ve altında fiyatların 1.558 dolar desteğini hedefleyebileceği belirtiliyor. 1.558 dolardan da sıçrama yapabileceğine dikkat çekiliyor. Aksi takdirde bir sonraki destek olarak 1.437 doların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

Kısa vadede alımlar tepkisel kalabilir

Son günlerde Rusya-Ukrayna savaşında yeniden tansiyonun yükseldiğine ancak bu durumun altına çok destek sağlayamadığına işaret eden Investing.com Analisti Şenay Şerefoğlu, “Altın fonlarında da çıkış olması dolara talebin arttığını gösteriyor. Küresel görünüm doları desteklediği için yakın vadede altındaki alımlar tepkisel ve sınırlı kalabilir. Teknik olarak dolar endeksinde 113'ün korunması ve ilerleyen dönemde 115.30'a doğru yükseliş yaşanması altında 1.582 dolar desteğine doğru gerileme yaratabilir” değerlendirmesini yaptı. Borsada yatırım fonlarında işlem gören altın miktarı, üst üste son 17 hafta boyunca daralarak, 2018'den bu yana en uzun süreli daralmasını yaşadı.