İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artışla son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,75’e çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugünkü toplantısında 50 baz puan faiz arttırarak politika faizini yüzde 1,75'e yükseltti. Bu faiz oranı Aralık 2008 sonrası en yüksek politika faizi olarak kaydedildi.

Pandemi sürecinde faiz indiren merkez bankalarından olan BoE ilk faiz artışını aralıkta gerçekleştirmiş sonrasında bu yıl içindeki 5 toplantıda toplamda 150 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Böylece banka, Aralık 2021’den bu yana faiz oranını yüzde 0,1’den yüzde 1,75’e çıkarmış oldu.

ENFLASYON İÇİN ZİRVE TAHMİNİ YÜZDE 13

BoE ayrıca enflasyonun ekimde yüzde 13 ile zirve yapacağı tahmininde bulundu. Yapılan değerlendirmede Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin gaz fiyatlarında büyük artışlara yol açtığı, bunun da önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonu daha da yukarılara taşıyacağı belirtildi.

Ülkede haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,4 olarak kaydedilmişti. BoE’nin enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesinde.

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