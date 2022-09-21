İş Bankası’ndan da hisse geri alımı

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası’nın hisse alımına ilişkin yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye İş Bankası paylarıyla ilgili dün 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, “Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 37,312 sınırına ulaşmıştır” ifadesi kullanıldı.

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nın dünkü alım öncesi İş Bankası sermayesindeki payları yüzde 37,262 seviyesinde bulunuyordu.

Halkbank da dün hisse gerilimi yapmış, bu adım tartışmalara neden olmuştu.

Borsa İstanbul’da banka hisselerinde iki aylık sert yükselişin ardından son bir haftadaki sert düşüşlerin ardından SPK öncülüğünde yapılan olağanüstü zirvede bankaların hisse geri alım yapmalarının gündeme geldiği basına yansımıştı.

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