Kur tarihi zirveye yaklaşırken Merkez’den adım geldi

Kur tarihi zirveye yaklaşıyor, Merkez Bankası ilave zorunlu karşılık uygulamasına dövizden dönmeyen kurumsalı da ekledi.

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Dolar/TL kuru sınırlı yükselişlerle her geçen gün 18,40’lık tarihi zirvesine daha da yaklaşırken, resesyon endişeleri küresel piyasalardaki odak konusu olmaya devam ediyor.

Bugün ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verileri izlenirken, Merkez Bankası (TCMB) dövizden TL mevduata dönüşümü sağlamak adına tüzel kişi dönüşüm oranını da hedef koşul olarak zorunlu karşılıklara ekledi.

TCMB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesine göre, gerçek ve tüzel kişi mevduatlarında TL’ye dönüşüm oranlarından düşük olanı yüzde 10’un altında olan bankalar 5 puan, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar 3 puan ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edecek.

DÖVİZDE KAMU KONTROLÜ ARTIYOR

TCMB bankaların kredilerinin istediği alanlara yönlendirilmesi, döviz hesaplarının TL’ye dönmesi için zorunlu karşılık, tahvil tutma zorunlukları gibi adımlara yöneliyor. Bu şekilde döviz dengesi üzerindeki kontrolünü artırarak cari fazla verilmesi hedefini hızlandırmaya çalışan TCMB, hedefe ulaşılmasını engelleyecek ya da geciktirecek alanlarda da genel olarak cezalandırıcı düzenlemelere gidiyor.

Bankacılar döviz piyasasının işleyişini kamu kontrollü olarak tanımlarken, son dönemde tahvil ve kredi piyasalarında da kamunun kontrolünü belirgin şekilde artıracak adımlar atıldığına dikkat çekiyorlar. Bugünkü adım ise mevduatın TL’ye dönüşümünü sağlama amacı taşıyor.

Resmi tatil nedeniyle dün işlem gerçekleşmezken bugün ayrıca önümüzdeki aya ilişkin Hazine’nin üç aylık borçlanma programı da piyasalarda takip edilecek.

Haftanın kalanında PMI, İTO öncü enflasyon ve Ticaret Bakanlığı Ağustos öncü dış ticaret verileri de takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Orta Vadeli Program’ın (OVP) da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

BORÇLANMADA ARTIŞ BEKLENİYOR

Tahvil getirilerinde TCMB faiz indirimi ile başlayan ve daha sonra krediler ile tahvilleri ilişkilendirmesiyle katlanarak süren düşüş de devam ediyor. Bu adım sonrası bugün açıklanacak borçlanma programında TL cinsi uzun vadeli tahvil başta olmak üzere borçlanmanın belirgin artırılması bekleniyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri iki hafta önceki Cuma günü son işlemdeki %16.93’ten yüzde 13’e doğru geriledi. Düşüş 400 baz puana yaklaştı.

TL’DE BU YILKİ KAYIP YÜZDE 27,5

Dolar/TL, TCMB’nin faiz indirimi sonrası 17.97 seviyesinden en yüksek 18.1920 seviyesine kadar çıktı. TL faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1,22 değer kaybetmiş oldu. TL’deki değer kaybı, günlük olarak faiz indirim günü hariç yüzde 0,1-0,2 gibi genellikte sınırlı düzeyde kalıyor.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL Nisan sonundan beri yüzde 18,3, yılbaşından beri yüzde 27,5, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Küresel piyasalarda dolar, ABD’de dün beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verileri ve Fed yetkililerinin sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının etkisiyle gücünü korudu.

Dolar endeksi pazartesi günü gördüğü 20 yılın zirvesi olan 109.48 seviyesinin hemen altında kalırken, bu seviyeden kapanması halinde bu ay yüzde 2,7 değer kazanmış olacak.

Yatırımcılar ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) önümüzdeki hafta 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 50’den fazla olasılık verirlerken, bugün TSİ 12.00’de açıklanacak euro bölgesi enflasyon verisini izleyecekler. (RETUERS)

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