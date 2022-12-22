Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Net rezervler 16 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 1,37 milyar dolar artarken, sekiz haftada 16,57 milyar dolar yükselmiş oldu.

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Merkez Bankası’nın (TCMB’nin net uluslararası rezervleri art arda sekizinci haftada da artış kaydederek 28,13 milyar dolara yükseldi.

Net rezervler 2022 Temmuz başlarında 6,1 milyar dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra, TCMB’nin döviz rezervlerini artırıcı bir dizi önlemine rağmen dalgalı bir seyir izlemişti. Rezervler eylül sonu itibarıyla toparlanmaya başladı.

Net rezervler 16 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 1,37 milyar dolar artarken, sekiz haftada 16,57 milyar dolar yükselmiş oldu.

YIL İÇİNDE SERT DÜŞÜŞLER KAYDETMİŞTİ

TCMB’nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve KKM gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetti.

TCMB beş aydır ise KİT’lere herhangi döviz satışında bulunmadı.

Net uluslararası rezervler en son 12 Kasım 2021 haftasında 28.61 milyar dolara kadar yükselmişti. (REUTERS)

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