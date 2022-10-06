Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş

30 Eylül itibarıyla TCMB brüt döviz rezervleri de 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 23 Eylül’de 3,5 milyar dolar düşüşle 71 milyar 335 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

30 Eylül haftasında altın rezervleri de 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi.

TCMB’nin net rezervleri geçen hafta yatay seyirle 9,7 milyar dolar olurken, swap hariç net rezerv 3,6 milyar dolarlık düşüşle -59 milyar dolara geriledi.

YABANCILAR HİSSEDE SATICI POZİSYONUNDA

TCMB’nin açıkladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre de yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Eylül haftasında net 300,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 4,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Eylül itibarıyla 19 milyar 55,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Eylül’de 17 milyar 583,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 364,7 milyon dolardan 1 milyar 337,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 107,5 milyon dolardan 104 milyon dolara indi.

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