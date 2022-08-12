Nasdaq borsası iki ayda yüzde 20 yükseldi

ABD’de enflasyonun temmuzda beklentilerin altında kaydedilmesinin Fed’in sert faiz politikasını yumuşatacağına yönelik beklentileri artırmasıyla teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yükseldi. Endekste iki aylık yükseliş yüzde 20'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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ABD hisse senetleri dün yükselişlerini sürdürürken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi’nde son iki aylık artış yüzde 20’yi aştı.

Financial Times'ın haberine göre, ABD'de önceki gün açıklanan enflasyon verisinin beklentinin altında kalması hisse senetlerinin toparlanmasını beraberinde getirdi.

ABD'de tüketici fiyatları temmuzda yıllık yüzde 8,5 arttı. Hazirana kıyasla daha yavaş bir artış kaydedildi. Ekonomistlerin tahmini yüzde 8,7 düzeyindeydi. Çarşamba yayımlanan veriler ayrıca aylık bazda temmuzda enflasyonda artış olmadığını gösterdi. Haziranda aylık artış yüzde 1,3 olarak kaydedilmişti.

ENFLASYON VERİLERİ TOPARLANMAYI DESTEKLEDİ

Rakamlar finansal piyasalardaki iki aylık toparlanmayı destekledi. Bazı yatırımcılar söz konusu verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz politikasını yumuşatmaya itebileceğini düşünüyor.

Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerini içeren Nasdaq Bileşik Endeksi çarşamba yüzde 2,9 yükseldi ve kazanımlarını haziranda gerilediği en düşük seviyelerden yüzde 20,7'ye çıkardı.

Endeksteki hızlı büyüyen şirketler, yatırımcıların küresel büyüme tahminlerini düşürmesi ve ABD Hazine bonolarının getirilerinin artmasıyla bu yıl sert bir darbe almıştı.

S&P 500 hisse senedi endeksiyse dün yüzde 2,1 yükseldi ve mayıs başından bu yana ilk kez 4200 puanın üzerinde kapandı.

S&P 500 endeksi 2022'de geldiği en düşük seviyelerinden yüzde 14,8 yükselse de ABD hisse senetleri toplamda hâlâ yılın başındakinden yaklaşık 8,6 trilyon dolar daha az değerli.

KORKU ENDEKSİ 20'NİN ALTINDA

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan piyasa oynaklığı da son dönemde düşüşte. Piyasalardaki oynaklığı takip eden ve “korku endeksi” olarak nitelendirilen Volatility Index (VIX) nisandan bu yana ilk kez 20 olan uzun vadeli ortalamanın altına düştü.

Asya hisseleri perşembe büyük ölçüde Wall Street'i takip etti, Hong Kong'un gösterge Hang Seng endeksi yaklaşık yüzde 1 yükselirken, Çin'in CSI 300 endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Japonya'da Topix yüzde 0,2 düştü.

Fed’in faiz politikasındaki değişikliklere duyarlı olan iki yıllık ABD Hazine bonolarının fiyatları da enflasyon verisinin ardından yükseldi.

Enflasyon ve büyüme beklentileriyle hareket eden gösterge ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 0,01 puan artarak yüzde 2,79’a yükseldi.

Belirsizlik zamanlarında yatırımcılar için bir sığınak olan ABD doları da verilere tepki olarak geriledi.

Avrupa’da Stoxx 600 endeksi yüzde 0.9 ve Almanya’nın Dax endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

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