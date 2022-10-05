Petrol piyasası kritik OPEC+ toplantısına odaklandı

OPEC+ grubunun bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor. Kimi kaynaklar günde 1 milyon varillik üretim kesintisinin olabileceğini belirtirken bazı kaynaklar kesintinin 2 milyon varile ulaşabileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor.

Hafta başında Reuters’a konuşan kaynaklar, üyeleri arasında Suudi Arabistan ve Rusya’nın da bulunduğu OPEC+’ın üretimi günde 1 milyon varil azaltmayı değerlendirdiğini belirtmişti. Bir başka OPEC+ kaynağı ise dün kesintilerin günlük 2 milyon varile kadar çıkabileceğini ifade etti.

OPEC+, ABD ve diğer başlıca tüketicilerden gelen üretim artırma baskısına rağmen bu kararı alırsa, halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak.

Bu kararın gerçekleşmesi durumunda ise pandemiden bu yana en sert kesinti yapılmış olacak. OPEC+ en son pandemi döneminde yaşanan talep düşüşünden dolayı günlük 10 milyon varillik üretim azaltma kararı almıştı.

BEYAZ SARAYI KIZDIRABİLİR

Rapidan Energy’nin kurucusu Bob McNally Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Biden yönetiminin petrol fiyatlarındaki artış konusunda ne kadar endişeli olduğunu tahmin edebiliriz. Büyük bir OPEC kesintisi Beyaz Saray’ı kızdırabilir” dedi.

Öte yandan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştireceği toplantı Mart 2020’den bu yana gerçekleştirilecek ilk yüz yüze toplantı olacak.

OPEC+, 5 Eylül'deki bir önceki toplantısında sembolik bir arz düşüşü kararıyla piyasayı istikrara kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizmişti. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman da aşırı fiyat oynaklığına karşı ‘önleyici ve proaktif' kalacaklarına söz verdi.

FİYATLAR YENİDEN ARTABİLİR

Üretimin azaltılması, üç ay önce küresel ekonomide resesyon, ABD’de yüksek faizler ve güçlü dolar konularına ilişkin endişelerle varil başına 120 dolardan 90 dolara gerilemiş olan petrol fiyatlarının yeniden artmasını sağlayabilir.

Brent tipi ham petrol, şubat ayında Rusya-Ukrayna savaşının ardından varil başına 125 doların üzerine çıkmış sonrasında fiyatlardaki düşüşle 80 dolar bandına inmişti. Ancak fiyatlar OPEC+ grubunun bugünkü toplantısında üretimi günde 1 milyon varilden fazla azaltabileceğine dair işaretler üzerine hafta başından itibaren yükseldi.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Petrol, fiyatları bugünkü toplantı öncesinde dün yüzde 3’ten fazla tırmandıktan sonra bugün yatay seyretti. Dolardaki değer kazancının, diğer yatırım araçlarının çekiciliğini düşürerek petrol fiyatlarını hafif aşağı çektiği tahmin edildi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün 2,94 dolar tırmandıktan sonra bugün 91,72 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü dün 2,89 dolar yükseldikten sonra bugün 86,63 dolardan işlem gördü.

AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIYACAK MI?

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının değişmesi durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da değişiyor.

Yeni yılın başında 13,35 olan dolar kuru bugün 18,55’e kadar tırmanırken petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasında kur artışı kaynaklı olmuştu. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasına neden olabilir.