SPK’dan 3 şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Astor Enerji'nin pay başına 12,50 liradan, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaretin pay başına 7,50 liradan, SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinin pay başına 32 liradan halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), haftalık bültenine göre kurul Astor Enerji’nin pay başına 12,50 liradan, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaretin pay başına 7,50 liradan, SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinin pay başına 32 liradan halka arzını onayladı.

SPK ayrıca, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret’in 202 milyon 942 bin 765,175 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret’in 17 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onayladığını duyurdu.

Çağdaş Faktoring’in ise 265 milyon lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 650 milyon lira, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi’nin 800 milyon lira, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret’in 2 milyar lira, Yatırım Finansman Menkul Değerlerin 545 milyon lira, Destek Yatırım Bankası’nın 11 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.

BİR KİŞİYE 907 BİN 984 TL İDARİ PARA CEZASI

Kurul, “borsa_analiz_1” Twitter hesabı üzerinden Aksa Enerji Üretim AŞ (AKSEN) ve Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ (TKNSA) paylarına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan AKSEN ve TKNSA paylarını satması nedeniyle 1 kişiye 907 bin 984 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ (IZMDC) pay piyasasında 11 Ağustos 2022-16 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını ve borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştıran SPK, Kurulun 16 Ağustos 2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen söz konusu kişi hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına hükmetti.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. (AA)