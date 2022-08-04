Dolar/TL’de hareketlilik sürüyor

Dün 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, bu sabah 17.95-17.9650 seviyesinde. TL'nin dolar karşısında nisan başından beri değer kaybı yüzde 17,4, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26,7 oldu.

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Enflasyonda ivme kaybına karşılık Türkiye’nin dış ticaret açığının geçen ay keskin şekilde artış kaydettiğini gösteren veriler ekonomi politikalarına dair endişeleri kuvvetlendirirken, dolar/TL dün 18 seviyesini gördü.

Dün 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık’tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, bu sabah 09:00’da 17.95-17.9650 seviyesindeydi.

Bu seviyeye göre, TL’nin dolar karşısında nisan başından beri değer kaybı yüzde 17,4, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26,7 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI REKORA YAKIN

Dış ticaret açığı, dün Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre temmuzda yüzde 144 artışla 10.6 milyar dolara çıktı. İhracattaki artış hızı yüzde 13 ile ithalattaki yüzde 41’in çok gerisinde kaldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 seviyesine doğru gerileyen euro/dolar paritesinin ihracatını ağırlıklı Avrupa’ya yapan Türkiye’nin dış ticaretinde risk unsuru olarak yılın geri kalanında ön planda kalacağını söyledi.

Geçen yılın ortasında yükselişe geçen ve uluslararası fiyatların etkisiyle tarihi zirveye çıkan enerji ithalatı yüksek seyrini korudu. Enerji ithalatı temmuzda 7.7 milyar dolar ile yüzde 96 artarken 12 aylık ithalat 83.6 milyar dolar ile yüzde 140 yükseldi.

‘ENERJİ NEDENİYLE DÖVİZ TALEBİ GERİLEMEYECEK’

Bazı ekonomistler son haftalarda uluslararası enerji fiyatlarında küresel büyümenin yavaşladığı kaygısıyla düşüşler görülmesine rağmen Avrupa’daki enerji krizi sona ermeden belirgin bir geri çekilme beklenmediğini, Türkiye’nin geçen yılki gibi yüksek seviyede gerçekleşeceği tahmin edilen doğalgaz tüketimi göz önünde bulundurulduğunda enerji ithalatının belirgin tutarda gerilemeyeceğini tahmin ediyorlar.

Yüksek enerji ithalatı döviz talebinin gerilemeyeceğine işaret ederken, Türkiye’nin dip seviyelere inen döviz rezervleri üzerinde baskının süreceğine işaret ediyor.

MERKEZ’İN REZERV VERİSİ TAKİP EDİLECEK

Bugün TCMB’nin 14:30’da açıklayacağı haftalık döviz rezervi ile bireysel ve kurumsal döviz talebine işaret eden para banka istatistikleri takip edilecek.

Haftanın geri kalanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü gerçekleşecek Rusya ziyareti ve ABD ekonomisi ile Fed’in para politikasındaki sıkılaşma hakkında fikir verecek olan Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

CDS’LERDE HAREKETLİLİK

Uluslararasi piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye’nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) geçen hafta 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından sert düşüşler kaydetti.

CDS dün 18 baz puan daha gerileyerek 761/771 baz puandan kapandı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, dün açıklanan kuvvetli ekonomik ve şirket bilançolarından destek bularak yükselen ABD borsalarına paralel olarak primli seyretti.

Dolar iki haftalık düşüşün ardından bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası sıkılaştırmasının devam edeceğini belirtmelerinin ardından yönünü değiştirerek hafta başından bu yana yüzde 0.5 prim yaptı. (REUTERS)

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