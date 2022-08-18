Uzmanından altın tahmini: Ons başına 2 bin doların üstüne çıkabilir

Evolution Mining’in Yönetim Kurulu Başkanı Jake Klein altının ons fiyatının gelecek yıl 2 bin doların üstüne çıkabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Avustralya merkezli altın madenciliği şirketi Evolution Mining'in Yönetim Kurulu Başkanı Jake Klein, enflasyon yükselmeye devam ettikçe altının ons fiyatının gelecek yıl 2 bin doların üstüne çıkabileceğini söyledi. Klein, genellikle fiyat baskılarına karşı güvenli liman olarak görülen altına desteğin artacağını belirtti.

Bloomberg TV'ye konuşan Klein, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında faiz artışlarının ertelenebileceği ya da düşük düzeyde tutulabileceğinin sinyalinin verildiği göz önünde tutulduğunda piyasanın enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesine alışması gerekeceğini söyledi. Klein böylesi bir durumun altın için olumlu olduğunu dile getirdi.

Klein, Evolution'ın bugün erken saatlerde tüm yılın net kazancının yüzde 6'lık bir düşüşle 224 milyon dolara gerilediğini bildirmesinin ardından konuştu. Açıklamaya göre şirket 2023 mali yılında üretimi yüzde 12,5 artırarak yaklaşık 720 bin onsa çıkarmayı, sonraki yılsa yüzde 11 artırmayı planlıyor.

ALTIN BU YIL SADECE YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ

Fed'in temmuzda gerçekleştirdiği son toplantısının tutanakları çarşamba yayımlandı ve belgeler yetkililerin nihayetinde faiz artırımlarının hızını azaltma ihtiyacını gördüklerini gösterdi.

Toplantıya katılanlar ayrıca ekonomiye zarar verebilecek bir aşırı sıkılaşmaya karşı uyarırken enflasyon baskısının yerleşik hale gelme riskine de işaret etti.

‘FED’E BAĞLI OLARAK TOPARLANABİLİR’

Fed dahil merkez bankalarının para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırmasına ve yüksek faiz oranlarının getirisi olmayan metalin cazibesini azaltmasına rağmen altın bu yıl sadece yüzde 4 değer kaybetti.

FS Investments'ın baş piyasa stratejisti Troy Gayeski'ye göre Fed yaklaşık bir yıl sonra gevşemeye başladığında fiyatlar toparlanacak.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Spot külçe bugün sabah saatlerinde ons başına 1762 dolar düzeyinden işlem görüyor. Fiyatlar Ağustos 2020'de ons başına 2075 dolarlık rekor seviyeye ulaşmış ve ikinci çeyrekte düşüşe geçmeden önce önceki aylarda rekor seviyeye yaklaşmıştı.

ABD tahvil getirilerindeki hafif gerilemesi ve Fed tutanaklarının daha hafif faiz artırımlarına işaret etmesiyle artıya geçerken doların kuvvetli performansı, altının kazanımlarını sınırlarken ABD tahvil getirilerindeki düşüş, getirisi olmayan altının fırsat maliyetini azaltıyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’da gram altın sabah saatleri itibariyle 1018 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 1.672 TL alış ve 1691 TL satış fiyatıyla Cumhuriyet altını ise 6 bin 670 TL alış ve 6 bin 743 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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