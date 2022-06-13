Pençe-Kilit Operasyonu’nda bir asker daha şehit oldu

11 Haziran'da dört askerin şehit olduğu Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir acı haber daha geldi. Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.

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Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ramazan Gök şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Gök’ün şehadet haberi, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde oturan ailesine ulaştı. Zarife ve Zühtü Gök çiftinin 5 çocuğunun üçüncüsü ve bekar olan Gök’ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi.

Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün cenazesi yarın köyde düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.

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