Rusya’nın ilettiği para tahvil sahiplerine ulaştı

Rusya'nın önceki gün vadesi dolan 117 milyon dolarlık dış borç faiz ödemesini yaptığı, ABD'nin onayı üzerine paranın alacaklıların eline ulaştığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Batılı ülkelerin finansal yaptırımlarına maruz kalan Rusya’nın bazı alacaklıları bu hafta vadesi gelen faiz ödemelerini aldılar.

İki piyasa kaynağının verdiği bu bilgiye göre Rusya, 1917 yılındaki Bolşevik devriminden bu yana ilk defa yabancı para cinsi borçlarında alacaklılarına karşı temerrüte düşme ihtimalini önlemiş oldu.

Rusya’nın 117 milyon dolar tutarındaki kupon ödemesinin vadesi 16 Mart’ta gelmişti ancak bu ödemeyi yapmak için 30 gün ek süresi bulunuyordu.

Ödemeler, Rusya’nın finansal sistemini dünyanın geri kalanından neredeyse tamamen koparan yaptırımların ardından Moskova’nın uluslararası borç yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğinin ilk testi olarak görülüyordu.

Reuters’a konuşan bir kaynak “Kupon, beklentilerimin aksine ve dolar olarak ödendi” dedi. Bir diğer kaynak, paranın tahvil sahibi bir kreditör tarafından alındığını söyledi.

BANKALAR ABD’DEN ONAY ALDI

Bloomberg'in haberine göre, Rusya, ödeme muhabir banka olarak ABD merkezli JPMorgan'ı kullandı. JPMorgan da bir diğer ABD bankası Citigroup'a parayı gönderdi. Citigroup, Rusya'nın tahvil ödemelerinde kullandığı banka.

JPMorgan'ın, ABD otoritelerinden onay aldıktan sonra Rusya'nın istediği para transferini yaptığı öğrenildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, dünkü açıklamasında, ödemeyi yaptıklarını ancak döviz hesapları bloke edildiği için para transferinin gerçekleşmeme riski olduğunu belirtmişti.

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