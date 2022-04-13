1.5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphelisine linç girişimi
Şanlıurfa'da 1.5 yaşındaki M.N.Y. isimli bebek tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın buldu. Bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen 16 yaşındaki H.Ö. gözaltına alındı.
Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan M.N.Y. ortadan kayboldu.
Yakınları bebeği ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın buldu.
EVLERİ ATEŞE VERİLDİ
Başından yaralan M.N.Y., yakınları tarafından araçla Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, M.N.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin H.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, evinde gözaltına alındı. Bölgede toplanan kalabalık, H.Ö.’yü linç etmek istedi.
Jandarma şüpheliyle birlikte ailesini de mahalleden çıkardı. Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi.