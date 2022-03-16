‘1 litre süt, 1 kilo yem etmiyor’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki artışı, TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak süt üreticilerin yaşadığı sorunlar ile yem fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen, üreticinin yem bulmakta zorlanmasını gündeme getirdi.

“CUMHURBAŞKANI KONUŞTUKÇA YEM FİYATLARI ARTIYOR”

Hayvancılık yapanların yem fiyatlarına gelen zamlardan yakındığını aktaran Gürer, Cumhurbaşkanının “Yemde yüzde 12 indirim yaptık” şeklindeki açıklamasının ardından yem fiyatlarının yine yükselişe geçtiğini belirtti.

“SAMANIN TONU 1500 LİRA OLDU”

6 ay önce 180 lira olan 50 kg süt yeminin bugün 280 liraya çıktığını ifade eden Gürer, “Samanın tonu 1.500 lira, küspenin tonu 700 lira. 1 litre süt satan 1 kilo yem alamıyor” dedi.

“KOOPERATİFİN GETİRDİĞİ YEMLER KAMYONDAN İNMEDEN BİTİYOR”

Konuşmasında yem fiyatlarının artmasına rağmen üreticinin yem bulmakta yaşadığı sorunlara da değinen Gürer, “Tarım Kredi Kooperatifleri yem getiriyor, Çiftlik ilçemizde daha kamyondan inmeden bitiyor; Kooperatifte en az on gün yem bulunmuyor” şeklinde konuştu.

“TOPTANCILAR KONSEYİN BELİRLEDİĞİ FİYATTAN SÜT ALMIYOR”

Ulusal Süt Konseyi'nin litre fiyatının 4 lira 70 kuruş olarak açıkladığı sütün, toptancılar tarafından 4 lira 20 kuruşa alındığına da dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

*Süt inekleri kesime gidiyor, süt ineğini satıp onun geliriyle diğer hayvanını besleyen besici, hayvanını satarak geçimini sağlar duruma geldi.

*AKP iktidarı sorunu seyrediyor, Ulusal Süt Konseyi acele süt fiyatlarını artırmalıdır.

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