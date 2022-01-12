10 derece birden düşecek, kar yurdu saracak… Hava durumuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre beklenen karlı ve soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Bugün İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken yağışlar tüm şehirleri etkileyecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin tüm şehirleri için yağış uyarı geldi. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurdun tüm şehirleri yağışlardan etkilenecek. İstanbul’da kar yağışının kendini göstermesi beklenirken, Ankara ve İzmir’de ise yağmur görülecek.

Soğuk hava ve kar yağışı yarın da sürecek. Yarın İstanbul’da ve Ankara’da kar görülmesi beklenirken İzmir’de fırtına etkili olacak.

SICAKLIKLAR CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞECEK

Meteoroloji’nin uyarısına göre: Yurt genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile bugünden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi'nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bazı illerimiz için tahmin edilen hava durumu:

Ankara : Yağışların 12.01.2022 Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, 13.01.2022 Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5/8, Perşembe -2/2, Cuma -5/2, Cumartesi -2/4, Pazar -3/4

İstanbul : 12.01.2022 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13.01.2022 Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7

İzmir : 12.01.2022 Çarşamba sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 8/10, Perşembe 3/7,Cuma 1/9, Cumartesi 4/11, Pazar 4/10

İlginizi Çekebilir İDO ve BUDO'da birçok sefer iptal edildi

İlginizi Çekebilir Kırklareli'de eğitime fırtına engeli

İlginizi Çekebilir Çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu