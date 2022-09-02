112 Acil Çağrı Merkezi’nin çatısı aktı

Eskişehir’de geçtiğimiz yıl tamamlanarak yeni binada hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çatısı akıtıyor. Merkez çalışanları, akıtan alanlara çöp kovası koyarken, yağmur suyundan etkilenmemesi için bilgisayar ve cihazlara çöp poşeti geçirerek korumaya çalışıyor.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta-1 Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl tamamlanarak hizmete açılan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çatısı akıtıyor. Sağlık çalışanları kendi çabaları ile hem yağmurdan korunmaya hem de cihazları korumaya çalışıyor.

YENİ YAPILAN BİNANIN ÇATISI AKITIYOR

Eskişehir'deki tüm çağrı numaraları, geçtiğimiz yıl ambulans servisinin de katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’nde birleşmişti. İçişleri Bakanlığı’nın ‘yeni nesil çağrı merkezi’ olan tek numarada acil çağrıları karşılama projesi ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ sistemine Eskişehir de dahil olmuştu.

110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 122 Alo AFAD, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 177 Orman Yangın İhbar acil çağrı hizmetleri tek numara altında toplanmıştı.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Muttalıp Orta-1 Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl tamamlanarak hizmete açılan 112 Acil Çağrı Merkezi, her gün gerçek veya asılsız binlerce çağrıya hizmet verirken, Acil Çağrı Merkezi binası yeni yapılmış olmasına rağmen çatısı akıtıyor. Yağışlı günlerde merkezde çalışanlar zor anlar yaşıyor.

ÇALIŞANLARDAN KOVALI, NAYLONLU ÇÖZÜM

112 Acil Çağrı Merkezi'nin çatısındaki izolasyon nedeniyle her yağışta çatısı akıtıyor. Bu yıl yaz aylarında yağışların da fazla olmasından dolayı merkezde çalışanlar, yağışlar nedeniyle akıtan çatı yüzünden ne yapacaklarını şaşırdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin çatısından akan yağmur suyu, merkezde çalışanları mağdur ederken, çalışmalarını da engelliyor. Merkezde çalışanlar, akıtan çatıya kendi çabaları ile müdahale etmeye çalışıyor.

Yağmur yağışı ile birlikte, merkezde çalışanlar içine naylon poşet geçirdikleri çöp kovalarını, merkez içindeki akıtan yerlere koyuyor.

Ayrıca çalıştıkları bilgisayar ve elektronik cihazların yağmur suyundan zarar görmemesi için üstlerini çöp poşetleri ile kapatmaya çalışıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, akıtan çatıya acil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

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