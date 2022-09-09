12 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi okulların açılacağı gün olan 12 Eylül'de otobüs, vapur, metro ve metrobüsler 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Aynı gün servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı açıklandı.

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Okulların açıldığı ilk gün olan 12 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da birçok toplu taşıma aracı vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapılacak. Eğitim alınacak okullarına yolculuk yapacak olan öğrenciler ve veliler yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak.

OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül’de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Ayrıca servislerin İSPARK’lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT’nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.

TRAFİĞİ TIKAYAN ARAÇLAR ÇEKİLECEK

İstanbulluları özellikle 12 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, , trafiğin yoğun olduğu noktalarda ekiplerin görevlendirileceğini ve trafiği tıkayan araçların çekileceğini vurguladı.

Sinyal direklerine bir hafta boyunca “Ben duyarlı sürücüyüm” levhası asılacağını belirten Çağlar, 2 bin 850 hemzemin okul geçidinde bin 115 adet “Önce Yaya” sembolü uygulaması yapıldığını ifade etti.