12’nci kattan aşağı atılan esnaf: Durduk yere dayak yiyordum

Şişli’deki bir iş merkezinde tartıştığı İlyas Demirci’yi 12’nci kattan 5 metre aşağıdaki 11’nci kata attığı iddia edilen Çağdaş Boyalı’nın, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen davasının ilk duruşması yapıldı. Duruşmada beyanda bulunan Demirci, “Panikleyip üzerine yürüdüm, 2 tane tokat vurdum. ‘Niye takip ediyorsun’ diye. Arkamı döndüm, arkadan darbeler gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde 22 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre İlyas Demirci (62) isimli esnaf ile olay yerinde bulunan Çağdaş Boyalı (22) arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında ikili arasında çıkan arbedede esnaf Demirci iş merkezinin 12'nci katından, 5 metre aşağıdaki 11'nci kata düşmüştü.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava, eylemin, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği ihtimalinin bulunması nedeniyle takipsizlik kararı verilerek Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İlyas Demirci ile tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“BANA KÜFRETTİ TOKAT ATTI”

Mahkemede savunma yapan sanık Çağdaş Boyalı, kendisini şu ifadelerle savundu:

“Bana küfretti. Tokat attı. Niye küfrettiğini sormadım, gidiyordum. Omzumdan tuttu, ben de ‘abi dur ben sana bir şey demedim' dedim. Telaş içindeydim, durduk yere dayak yiyordum. Ben giderken arkamdan sırtıma vurdu.

“TUTUNMAK ZORUNDA KALDIM”

*İlk karşılaşmada gidiyordum, 3-4 adım gidip geri döndüm, durduk yere niye vurduğunu sormak için döndüm. ‘Tokat attıysam ne olacak' dedi. Benim öldürme niyetim olsa, Perpa orası, niye atayım, bir sürü dükkan var. Düştüğü yer uçurum değil. Orada bana o kadar yüklendi ki, tutunmak zorunda kaldım. Ne oldu bilmiyorum, bir anda yere düşmüş. Aşağı düştüğünün farkımdaydım. Sonra ambulans çağırttırdım.

“İTMEDİM KENDİSİ ÜSTÜME YÜKLENDİ”

*Korkulukların oraya geldiğimizde itmedim. Kendisi üstüme yüklendi, ben 55 kilo insanım. Kendi hatası, kendi yaptı. Habire üstüme saldırıyordu. Kendisi beni oraya götürdüğü anda artık böyle bir şey bekleniyordu, ikimizden biri düşecekti. Kavga da etmedim, vurma gibi bir şey de yok. Onun benle bir derdi var. Niye benimle uğraşıyor? Haklı gösteriliyor o yaşlı ben üniversite öğrencisi olduğum için, şu an buradayım.

“3 TANE ŞEKLİ TİPİ KAYIK KİŞİLER DURUYORDU”

Mahkemede beyanda bulunan İlyas Demirci ise olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Perpa'da 13'ncü katta esnafım. Akşam saat 4-5 arası lavaboya çıktım. Karşımda 3 tane şekli tipi kayık kişiler duruyordu. Rahatsız oldum onlarla muhatap olmamak için alt kata indim. Büyük ihtimalle beni takip ediyordu. Tuvaletten çıktım karşıma çıktı. Tedirginliğim başladı. Zaten tipleri bozuktu.

“PANİKLEYİP 2 TANE TOKAT VURDUM”

*Panikleyip üzerine yürüdüm, 2 tane tokat vurdum. ‘Niye takip ediyorsun' diye. Arkamı döndüm, arkadan darbeler gelmeye başladı. Ben yere düştüm, vurmayı bitirdiğini fark ettiğimde muhtemelen kaçıyordum.

“BİR ŞEY YAPMAK İSTESEM KARGA TULUMBA AŞAĞI ATARIM UMURUMDA OLMAZ”

*Ben delikanlıya küfretmem hakaret ederim ama. Ben ona bir şey yapmak istesem, karga tulumba tutar aşağı atarım umurumda olmaz. Büyük ihtimal bunlar orda uyuşturucu alan tipler. Hayat tecrübesi, bir insanın bakışından anlarsınız, rahatsız olursunuz ben de öyle rahatsız oldum.

“İKİ KADEH BİR ŞEY İÇTİM. BEN ALKOL SİGARA KULLANMAM”

Mahkemenin, ‘alkollü müydün?' sorusuna cevap veren Demirci, “O gün biraz alkollüydüm. Bir iki kadeh bir şey içtim. Ben alkol sigara kullanmam. O gün açılış vardı yan tarafta, orada verdiler iki kadeh, kıramadım. Alkollü olmasaydım orada yoluma devam ederdim. Büyük ihtimalle 3'ünü de orada tokatlardım, orada ne işleri var. İşi olmayan insan oraya çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Müşteki İlyas Demirci'nin avukatı, olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu ifade ederek, sanık Çağdaş Boyalı'nın tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, mahkemeden olay yerinde inceleme yapılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay yerinde inceleme yapılmasına karar verdi. Mahkeme, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak müşteki avukatının, sanık hakkındaki tutuklama talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Çağdaş Boyalı hakkında, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Boyalı, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı.