132 ‘mahrem imam’ hakkında gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'na sızan FETÖ/PDY'nin 132 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verildi.

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MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrası, FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 132 mahrem imam tespit edildi. İkisi görevde kamu personeli, 74’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56’sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 ‘mahrem imam’ şüphelinin Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.