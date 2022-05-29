15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.