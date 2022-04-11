15 Temmuz akşamı atanmıştı: Başarılı Başsavcı Güre vefat etti

15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaşandığı gün Diyarbakır’a atanan ve Ankara’yı bombalayan uçak pilotları ile hava kuvvetleri komutanlığındaki görevli FETÖ’cü askerleri gözaltına aldırdıktan sonra İzmir Başsavcılığına atanan Kamil Erkut Güre, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da üç yıl Başsavcılık yaptıktan sonra İzmir Başsavcılığına, geçen yılda Yargıtay Cumhuriyet savcılığına atanan Kamil Erkut Güre, geçirdiği kalp krizi sonucu Kastamonu'da hayatını kaybetti. Başsavcı Güre, Diyarbakır'a atandıktan sonra FETÖ'cülere yönelik seri operasyonları bizzat yönetmişti.

15 Temmuz darbe girişimine destek veren pilotlardan, en üst rütbeli komutanlara kadar gözaltı emri veren Başsavcı Güre, sadece FETÖ değil, terör örgütü PKK'ya yönelik de operasyonları başarıyla yürüttü.

Başsavcı Kamil Erkut Güre, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 günü Diyarbakır'a tayin edilmişti. Kente indiği günün akşamı kalkışmayı lojmanda öğrenen Başsavcı Güre, o geceyi büyük bir soğukkanlılık ve titizlikle yönetti. Önce adliye lojmanlarından çıkışları yasaklayarak FETÖ'cü hâkim ve savcıların kaçmasına engel oldu, ardından adliyedeki makamına geçerek darbe girişiminde kimlerin yer aldığına dair tespitlerde bulundu.

Terör bürosunda görevli tecrübeli savcılardan özel bir ekiple kriz masası oluşturan Başsavcı Güre, kışlalardan askerlerin dışarı çıkmalarına izin vermezken, vali ile birlikte koordinasyon oluşturup FETÖ'cü kalkışmanın içinde yer alan rütbeli subaylar hakkında gözaltı kararı aldırmıştı.

PİLOTLARLA GENERALLERİ GÖZALTINA ALDI

Ömer Halisdemir'in şehit edildiği saldırıda öldürülen Semih Terzi ve yanındaki Özel Kuvvetler timinin Ankara'ya nakledilmesiyle ilgili 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'ne giden Başsavcı Kamil Erkut Güre, 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Harekât Merkez Amiri Albay Bülent Gürdoğan ile Genel Sekreter Yardımcısı Albay Ali Durmuş'un tutuklanmalarını sağladı.

Bu isimler daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı ve mahkumiyet kararları da Yargıtay tarafından onanıp kesinleşti. Başsavcı Güre, 6 F-16 uçağını korsanca Ankara'ya kaçırıp TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Binası, MİT ve Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayan darbeci pilotlar ile 16. Zırhlı Tugay Komutanı Savaş Beyribey'in de 24 saat içinde gözaltına alınmalarını sağlayan isimdi.

DARBENİN YÖNETİLDİĞİ EVE OPERASYON

Başsavcı Güre, darbe gecesi Jandarma sivil mahrem imamlarının bir araya gelerek rütbeli askerleri arayıp darbeye destek olmalarını istedikleri evi tespit etmiş, bu eve o gece giden, telefonla aranan, darbeye destek veren gerek sivil, gerekse rütbeli askerleri tek tek belirleyip haklarında dava açılarak mahkûm olmalarını sağlamıştı.

Başsavcı Güre, terör örgütü PKK'nın çukur ve hendek eylemlerinden sonra suça bulaşmış terör örgütüne finans sağlayan uyuşturucu baronlarının da aralarında bulunduğu PKK'ya yönelik de başarılı seri operasyonlara imza atmıştı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Başsavcı Güre, sporcu kişiliğiyle de tanınıyordu.

Sevenlerini yasa boğan Başsavcı Güre'nin yarın İzmir'de törenle defnedileceği öğrenildi.

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