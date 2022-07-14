15 Temmuz günü bankalar, eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 15 Temmuz çeşitli etkinliklerle yurdun birçok yerinde kutlanacak ve hayatını kaybedenler anılacak. 15 Temmuz günü resmi kurumlar çalışmayacak. 15 Temmuz'da bankalar ve eczaneler de kapalı olacak.

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15 Temmuz'da 2016 yılında FETÖ tarafından darbe girişiminde bulunulmuş ve birçok vatandaş hayatını kaybetmişti. Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan bu gün resmi tatil takvimine eklendi. 15 Temmuz’da diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR, ECZANELER AÇIK MI?

– Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

– 15 Temmuz'da bankalar da kapalı olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”