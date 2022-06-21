156 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 3 ayrı noktada toplam 156 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 17 Haziran'da 28, 19 Haziran'da 34 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalanırken 18 Haziran tarihinde de Datça ilçesi açıklarında 94 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Toplamda yakalanan 156 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlk olarak 17 Haziran 10.50'de, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine Marmaris ilçesi açıklarında 19 Haziran tarihinde saat 14.25'te Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan fiber tekne içinde 34 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

DATÇA'DA 94 GÖÇMEN KURTARILDI

18 Haziran tarihinde saat 00.50'de, Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 94 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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