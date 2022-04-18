16 bulvarda elektrikli bisiklet, motosiklet ve scooter yasağı

Adana'da azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan bazı cadde, bulvar ve ana arterlerde elektrikli bisiklet, motosiklet ve scooter kullanımı yasakladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullananların sürücü belgesi almalarının zorunlu olmamakla beraber, bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullananların 15 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Elektrikli scooterın otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Adana geneli scooter , motosiklet ve bisiklet sürücüleri için hız sınırı üstünde olan cadde, bulvar ve ana arterler şöyle: “Alparslan Türkeş Bulvarı (60 km), Turgut Özal Bulvarı (60 km), Dr. Sadık Ahmet Bulvarı (70 km), Öğretmenler Bulvarı (70 km), D-400 Turhan Cemal Beriker Bulvarı (70 km), Mustafa Kemal Paşa Bulvarı (60 km), Süleyman Demirel Bulvarı (60 km), Fuzuli Caddesi (60 km), Sezai Karakoç Bulvarı (60 km), Ege Bagatur Bulvarı (60 km), Karataş Yolu (60 km), Yeşil Bulvar (60 km), Türkmenbaşı Bulvarı (70 km), Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı (70 km), Mavi Bulvar (60 km), Aliya İzzet Begoviç Bulvarı (60 km).

Belirtilen noktalar dışında kalan cadde, bulvar ve ana arterlerin söz konusu araçlarının kullanımına uygun olduğu vurgulandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Milli triatloncu yarış dönüşü kazada yaşamını yitirdi