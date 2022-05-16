17 yaşındaki Ezgi’nin ölümüne neden olmuştu, 1 ay sonra serbest kaldı

Gaziantep’te 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne, arkadaşı aynı yaştaki Şimal Toprak’ın da yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.’nin 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmesi ölen kızın ailesinin tepkisine yol açtı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen olayda, Osman Sarı’nın kullandığı otomobil, elektrikli scooter ile evine giden 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit ve arkadaşı Şimal Toprak'a çarpmış, ambulansla hastaneye sevk edilen Ezgi yaşamını yitirirken, Şimal ise yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Osman Sarı’nın önceki dönem de AKP Gaziantep Milletvekilliği yapan Mehmet Sarı'nın yeğeni, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın da oğlu olduğu oraya çıkmıştı.

‘ONLAR BANA ÇARPTI’ DEMİŞTİ

Olaydan sonra tutuklanan ve mahkemedeki ifadesinde, “Ben onlara değil, onlar bana çarptı, suçsuzum” diyerek sadece bir ay süreyle cezaevinde kalan Osman Sarı, iddiaya göre sadece bir tanığın beyanı, bölgedeki kamera kayıtları incelenmeden hazırlanan bilirkişi raporuna dayanılarak tahliye edildi.

AİLE İSYAN ETTİ

Bu karara tepki gösteren ölen Ezgi Alya Yiğit'in ailesi, “Olayı gören birden çok tanık olmasına rağmen, savcılık tarafından alelacele bilirkişi tayin edilerek sadece ilk tutanaktaki tek tanığın beyanları, görüntü olmaksızın dayanak alınarak rapor düzenlendi. Bu raporda ölen kızımız, öldürenden daha çok kusurlu gösterildi. 17 yaşında ehliyetsiz şekilde araç kullanan bu kişinin ayrıcalığı ve özelliği nedir? Hem bir cana kıyıp hem elini kolunu sallayarak nasıl dolaşır? Bunun sorumlusu kimdir?”

KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Ölen Ezgi Alya Yiğit'in ailesinin avukatlarından Ahmet Ergin Sözen, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, bilirkişi raporunun eksik olarak hazırlandığını savundu.

Sözen, “Bölgede 30'dan fazla işyeri var. Ama, hiçbirisinin kamera kaydı bulunamamış. Biz teknik bir uzmanla bu kayıtlara ulaşılması talebinde bulunacağız. Ayrıca, olay olduğunda çok sayıda tanık olmasına bunlardan bazılarını mahkemede dinletmemize karşın, bir kişinin beyanıyla bilirkişi raporu hazırlanmasını da doğru bulmuyoruz.

Tanık olarak kayda geçen bir kafe çalışanı, ‘Çöp döküyordum, arkam dönüktü” beyanına karşın bu kişinin ifadesiyle bilirkişi raporuna esas oldu. Tüm bu nedenlerle tahliye kararına itirazda bulunacağız” dedi.

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