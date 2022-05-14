18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? 18 Mayıs güne denk geliyor?

Atatürk’ün ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere armağan ettiği ulusal bayram olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil takviminde de yer alan 19 Mayıs günü tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ulusal bayramın bir gün öncesi 18 Mayıs ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

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Milli bayramlar arasında yer alan 19 Mayıs yine her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacak. Resmi takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs’ın bir gün öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar 18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi araştırıyor.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı