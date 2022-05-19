19 Mayıs özel Milli Piyango çekilişi: Milli Piyango sonuçları ve MPİ sıralı tam liste belli oldu
Milli Piyango sonuçları ve MPİ sıralı tam liste açıklandı. 19 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye için vatandaşlar biletini sorgulamak istiyor. İşte, Milli Piyango sonuçları ve MPİ sıralı tam liste sonuçları...
Milli Piyango sorgulama sayfasına ulaşmak isteyen vatandaşlar MPİ sıralı tam listesinin araştırıyor. Haberimizde yer alacak MPİ bilet sorgulama ekranından biletinizi kontrol edebilir ya da sıralı tam listeyi inceleyebilirsiniz. İşte MPİ sonuçları ve Milli Piyango sıralı tam listesi…
19 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE
4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
690934
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
081100 197301 212780 264736 268575 268926 394228 420456 764111 862543
Son 1 rakamına göre 30 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
3 8
4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
090934 190934 290934 390934 490934 590934 600934 610934 620934 630934 640934 650934 660934 670934 680934 690034 690134 690234 690334 690434 690534 690634 690734 690834 690904 690914 690924 690930 690931 690932 690933 690935 690936 690937 690938 690939 690944 690954 690964 690974 690984 690994 691934 692934 693934 694934 695934 696934 697934 698934 699934 790934 890934 990934