19 Mayıs’ın 103. yılına özel 103 metrelik Türk Bayrağı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 103’üncü yıl kutlamalarına özel 103 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı açıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı istiklal mücadelesinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Muğla'nın Seydikemer ilçesinde19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına özel 103'üncü yılına özel 103 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı açıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Seydikemer Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törene ilçe protokolü, parti, STK temsilcileri ile daire amirleri, birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

TÜRK BAYRAĞI SEYDİKEMER SOKAKLARINI SÜSLEDİ

Resmi törenin ardından Seydikemer Kaymakamlığı binası önünden spor salonuna kadar ‘Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşte Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan 103 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı, Seydikemer sokaklarını süsledi. Salonda gün ile ilgili konuşmalar gerçekleşti.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Seydikemer Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı türkü ve şarkılar seslendirildi. Step gösterisi, halk oyunları, güreş gösterisi, halat çekme yarışması ve penaltı atışları da kutlama programına renk kattı.

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