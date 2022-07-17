’20 yıl AK Parti’yi destekledim şu an hayal kırıklığı yaşıyorum’

Halkın Otobüsü adını verdiği otobüsle İstanbul'u gezerek vatandaşları dinleyen CHP Milletvekili Gürsel Tekin'e vatandaşlar dert yandı. 20 yıldır AKP'yi desteklediğini söyleyen bir yurttaş, "20 yıl destekledim, şu an hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Fırat FISTIK

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘Halkın Otobüsü' adını verdiği otobüsle İstanbul'un farklı mahallelerini gezmeye, vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Gürsel Tekin son olarak da Galata Köprüsü, Eminönü, Afrika mahallesi ve Balat'ı ziyaret etti.

Vatandaşlar artan fiyatlardan şikayet etti. Kasımpaşalı Şengül Çakır, “50 yıllık yuvamı yıkacak bu adam pahalılıktan. Bir Kasımpaşalı olarak söyleyeyim, bu adamın gitmesi lazım” derken ismini paylaşmayan eski AKP'li bir yurttaş da şunları söyledi:

20 YILDIR DESTEKLEDİĞİM CUMHURBAŞKANINA ÇOK KIRGINIM

“Çok zor durumdayız. Bir şeylerin kalıcı olarak değişmesini istiyoruz. Geçinemiyoruz. Ülkece durumlar perişan, üstüne bir de markete gitmek o kadar sıkıntıyken kiralarımız…Benim kiram 1300 lirayken 3000'e çıktı. Bu ne demek? Bizi aslında, söylemek istiyorum; bizi vatandaş olarak ev sahiplerinin insafına terk ettiler. Ev sahipleri çok vicdansız davranıyorlar. Sadece onlar da değil. Onlar da kendilerinin haklı olduğunu söyleyecekler ama biz unutulduk.

*20 yıldır desteklediğim cumhurbaşkanına çok kırgınım. Gerçekten çok kırgınım. 20 yıl destekledim ama şu an hayal kırıklığı yaşıyorum. İnanılmaz bir durumdayız. Herkes biliyor ama yaşam çok zor. Geleceğe dair çocukların hiçbir korkusu olmaması gerekirken, en küçük çocuğa sorun inanılmaz bir kaygısı var. Seçim zamanlarında vaatler verildi, daha sonra da insanlar terk edildi.”

Bir emekli vatandaş “72 yaşındayım hala çalışıyorum. Başka ne yapacağım?” ifadelerini kullanırken Tekin, tabloyu çarpıcı bir örnekle şöyle özetledi:

“Sadece gezmiyorum. 603 muhtarla dostluğumuz var, önemli kısmı iktidara oy verenler. Muhtar, mahallesinde kaç çocuk uyuşturucuya bulaşmış, ne oluyor bilir. Muhtarla konuşurken göz yaşlarımı tutamadım. Çok fazla çocuk, küçük yaşta uyuşturucuya bulaşmış. Kendi mahallesinde sadece bir haftada 4 çocuk intihar etmiş. Daha ne anlatacaksınız? Kapalıçarşı'da bir esnaf intihar etmişti, taziyesine gitmiştim çağrıda bulunmuştum. İktidara yakın gazeteler gömleğimi tartışmıştı. Defalarca uyarılar yaptık. Kira meselesinin gündeme gelmediği 6-8 ay önce söylüyordum. Şeker sorununa dikkat çekip, ‘yakında çaya şeker atamayacak duruma geleceksiniz’ demiştim. Şimdi hepsini yaşıyoruz.”

GENEL BAŞKANLIK MESAJI

Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda parti genel başkanlığına talip olup olmadığına dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

“O koltuğun ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu bir koltuktur. Sayın genel başkanım ‘Ben bırakıyorum' dediği gün, elbette partinin tüm kademelerinde görev yapmış siyasetçi olarak şerefli koltuğa talip olurum.”

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