2002: Çeyrek altın 20 TL, 2022: Kabak 20 TL!

Türk ekonomisi AKP'nin 20. yılında çöküş yaşıyor. 2002 yılında vatandaş 20 liraya çeyrek altın alabilirken, bugün 20 liraya bir kilo kabak ancak alıyor. Biber, patlıcan, taze fasulye gibi sebzeleri ise 20 liraya almak mümkün değil...

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

AKP’nin iktidar olduğu son 20 yılda Türkiye’deki hayat pahalılığı rekor seviyelere ulaştı. Hükumet yetkilileri asgari ücrete ve öğrenci kredisine-bursuna zam yapmakla övünürken; iğneden ipliğe her şeye gelen zam oranı, maaşlara gelen zam oranından daha fazla olduğu için yurttaşların alım gücü neredeyse sıfırlandı.

2002 yılında vatandaş ortalama 20 liraya çeyrek altın alabilirken; bugün 20 liraya bir kilo kabak alabiliyor. Biber, patlıcan, taze fasulye gibi sebzeleri ise 20 liraya almak mümkün değil…

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Kağıthane’de, Çeliktepe Pazarı’nda vatandaşa mikrofon uzattı. Halk, “AKP’nin iktidara geldiği 2002’de bir çeyrek altın alınabilen parayla bugün bir kilo kabak alınabilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu. Yurttaşlar, şu yanıtları verdi:

“SARAY’A YAKIN OLANLAR İÇİN BAŞARI”

Emine Hanım: Yanlış ekonomi politikaları sonucu bu hale geldik. Yapılan zamlar, çiftçinin desteklenmemesi, birçok sebep var. Şu an aklıma bir şey gelmiyor çünkü insan pazara gelip fiyatları görünce psikolojik olarak geriliyor. Umarım düzelir ülkemiz. (Sizce bu durum bir ekonomik başarı mı?) Pardon, neyin başarısı? Ekonomik başarı görebiliyor muyuz? Kur Korumalı Mevduat’la zengin olanlar için başarı tabi ki… Saray’a yakın birtakım kişilerin banka hesaplarının artarak çoğalması, onlar için başarı tabi ki…

“ZAMLA YAŞAR HALE GELDİK”

Sadık Borduç: AKP iktidara geldi geleli her şeye zam yaptı. Artık zamla yaşar hale geldik. Eşimizle, dostumuzla değil, zamla yaşar hale geldik. (Sizce bu durum bir ekonomik başarı mı?) Başarısızlık. Başarı olur mu? Ben memur emeklisiyim, 2000 lira maaş alırken rahat geçiniyordum. Şimdi maaşım 5 bin lira oldu, 15 gün ancak dayanabiliyorum.

“İNŞALLAH SONUMUZ HAYIR OLUR”

Yaşar Cevizli: Bu durumu çok kötü değerlendiriyorum. Git gide berbat duruma düşüyoruz. İçler acısı durumdayız. (Sizce bu durum bir ekonomik başarı mı?) (Gülerek) Sizin gözleriniz ne söylüyor? Değil. Çok kötü… İnşallah sonumuz hayır olur.

YAZIK GÜNAH

Ali Akçil: “Ne söylesek boş. Biz hep ona oy veriyoruz. Yazık günah… Ben 6 aydır işsizim. İnsanlara anlatamıyorsun. Bir şey söylediğin zaman, ‘Ya sen AKP’ye nasıl bunları söylersin?’ diyorlar. Takım tutar gibi parti tutuyorlar.”

İsmini vermek istemeyen vatandaşlardan bazıları ise şunları söyledi:

“GEÇİNEMİYORUZ”

– Maaşlı çalışan birisi olarak geçinemiyorum. Birkaç yeşillik aldım, meyve alamadım kendime. Her şey ateş pahası. Bu ülkenin okumuş bireylerine verdiği değer bu mu? Burada sürünüyoruz biz. Artık bu düzenin değişmesi gerekiyor.

“HAKKIMIZI YİYENLERE HARAM OLSUN”

– Çok kötü… Ne diyeyim? Hakkımızı yiyenlere haram olsun. Çocuklarım, torunlarım et istiyor, alıp yiyemiyoruz. Dün torunum bana, ‘Babaannem yarım lahmacun alır mısın?’ dedi, ‘Param yok kızım’ dedim…

“EKONOMİK BAŞARI DEĞİL”



– İyi değerlendirmiyorum. Fiyat artışları bütçemizi çok zorluyor. İnşallah düzelir… Bu durum bir ekonomik başarı değil.

İlginizi Çekebilir 1 milyon 21 bin liralık ‘ateş danslı' gezi

İlginizi Çekebilir Memur ve emekli 3 ayda bir zam ve eşel mobil istiyor