2022 resmi tatiller takvimi: Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Yılının ilk ayları yaşanırken, tatil programı yapmak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar 2022 resmi tatillerini merak ediyor. 2022'de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15 olacak. Yılın ilk resmi tatili olan 1 Ocak geride kalırken, 2022 yılında yakın zamandaki ilk resmi tatil 23 Nisan olacak. İşte 2022 resmi tatiller takvimi...
Yepyeni bir yıla adım atmanın heyecanını yaşarken, yeni yılda ne kadar tatil yapacağız vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
2022 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?
2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Cumhuriyet bayramı ise 1.5 gün resmi tatil olacak.
2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ
|Tarih
|Gün
|Tatil
|1 Ocak
|Cumartesi
|Yılbaşı
|23 Nisan
|Cumartesi
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs
|Pazar
|Emek ve Dayanışma Günü
|2 Mayıs – 4 Mayıs
|Pazartesi – Çarşamba
|Ramazan Bayramı
|19 Mayıs
|Perşembe
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|9 Temmuz – 12 Temmuz
|Cumartesi – Salı
|Kurban Bayramı
|15 Temmuz
|Cuma
|Demokrasi Bayramı
|30 Ağustos
|Salı
|Zafer Bayramı
|29 Ekim
|Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı