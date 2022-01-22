2022 resmi tatiller takvimi: Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Yılının ilk ayları yaşanırken, tatil programı yapmak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar 2022 resmi tatillerini merak ediyor. 2022'de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15 olacak. Yılın ilk resmi tatili olan 1 Ocak geride kalırken, 2022 yılında yakın zamandaki ilk resmi tatil 23 Nisan olacak. İşte 2022 resmi tatiller takvimi...

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Yepyeni bir yıla adım atmanın heyecanını yaşarken, yeni yılda ne kadar tatil yapacağız vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2022 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Cumhuriyet bayramı ise 1.5 gün resmi tatil olacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı