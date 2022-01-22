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2022 resmi tatiller takvimi: Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Yılının ilk ayları yaşanırken, tatil programı yapmak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar 2022 resmi tatillerini merak ediyor. 2022'de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15 olacak. Yılın ilk resmi tatili olan 1 Ocak geride kalırken, 2022 yılında yakın zamandaki ilk resmi tatil 23 Nisan olacak. İşte 2022 resmi tatiller takvimi...

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2022 resmi tatiller takvimi: Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Yepyeni bir yıla adım atmanın heyecanını yaşarken, yeni yılda ne kadar tatil yapacağız vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2022 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Cumhuriyet bayramı ise 1.5 gün resmi tatil olacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

TarihGünTatil
1 OcakCumartesiYılbaşı
23 NisanCumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısPazarEmek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 MayısPazartesi – ÇarşambaRamazan Bayramı
19 MayısPerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 TemmuzCumartesi – SalıKurban Bayramı
15 TemmuzCumaDemokrasi Bayramı
30 AğustosSalıZafer Bayramı
29 EkimCumartesiCumhuriyet Bayramı

 

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